Олі Цибульській повернули вкрадене авто: емоційне відео

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Оля Цибульська розповіла про повернення авто
Оля Цибульська розповіла про повернення авто / Instagram / @cybulskaya

Українській співачці Олі Цибульській повернули вкрадене авто. У мережі зірка опублікувала емоційне відео, в якому не стримала сльози.

Перед камерою артистка постала під час поїздки на сидінні пасажира. Оля Цибульська, не приховуючи своїх сліз, розповіла, що після тривалих пошуків їй таки повернули машину. Артистка виглядала спантеличною та шокованою, але не переставала дякувати усім, хто був поруч, а особливо – поліції, який таки вдалося знайти автівку.

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"Люди, я ридаю, але я плачу від щастя: знайшли мою машину! Я в шоці! Дякую всім, хто допомагав: поліції, моїм рідним, завдяки сім`ї і вашій підтримці я це пережила. Будьте уважні, будьте обережні. І бачите, всі хто поводив себе погано… врешті-решт справедливість все-таки запанувала", – написала зворушена Оля Цибульська, натякнувши на арешт аферистів. 

Що відомо про викрадення авто Олі Цибульської?

5 травня Оля Цибульська заявила, що у неї вкрали авто – Toyota Raw4 Hybrid чорного кольору. Машину вона припаркувала біля парку Сирецького, що в Києві, та коли повернулась – не знайшла її на стоянці. 

"Я щойно повернулася з гастролей. Ми вирішили із чоловіком та сином відпочити в парку. Припаркували авто поруч на дві години. Опісля розваг повернулися і побачили, що авто немає. Звісно, як тільки я виставила цей пост в Instagram, кілька разів телефонували аферисти, мовляв, знайшли авто. Але це не більше, ніж афера", – прокоментувала крадіжку Оля Цибульська.

Згодом співачка зізналась, що з часу викрадення авто на її номер поступило кілька дзвінків від аферистів. Невідомі вимагали в Олі Цибульської "величезну суму грошей і погрожуючи, що знищать машину, яка нібито знаходиться у них". При цьому дзвінки здійснювались з номерів команди артистки. 

Найстрашніше, що аферисти якимось чином телефонують з особистих номерів моєї команди. Я підіймаю слухавку, бо бачу, що дзвонить концертний директор чи менеджер, а в результаті чую чергові погрози і грубі ультиматуми,
– додала Оля Цибульська. 

 

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Теги: LifeStyle Новини України Музика Оля Цибульська Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
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