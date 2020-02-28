Олівії Палермо – 34! Секрети природного вигляду світської левиці

Цьогоріч натуральність як ніколи актуальна й набирає обертів. Одним із найкращих прикладів дотримання такого тренду є американсько-італійська модель, світська левиця та світова "it-girl" Олівія Палермо. Сьогодні, 28 лютого, їй виповнюється 34 роки!

З нагоди цієї дати LifeStyle24 знайомить своїх читачок із секретами природної краси та образів іменинниці. Її складно назвати жінкою, яка у кар’єрі моделі, акторки чи фешн-журналістки досягнула запаморочливого успіху, але речі, які висять у неї в шафі, вона комбінує ідеально! Ще одна деталь: до переважно бездоганних луків красуня не носить агресивного макіяжу, а, навпаки, підкреслює риси, які їй подарувала природа.

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Прості б’юті-процедури

Переглядаючи деякі фото Олівії Палермо, починаєш міркувати: а чи є на обличчі цієї модниці хоча б якась косметика? Справді, інколи наша іменинниця з’являється у фокусі об’єктивів камери без мейкапу, але здебільшого тоді, коли сама про це не здогадується. Під час же виходів "у люди" вона, все ж, старається наносити базові засоби. В її косметичці завжди лежать підводка для очей, туш та пудра. Ікона стилю любить акцентувати свої карі очі тінями тепло-коричневого відтінку, помаду обирає нюдово-матову, а її улюблені рум’яна – персикового відтінку, що так виграшно личать злегка смаглявій шкірі.

"Однак моє основне правило – це знімати косметику перед сном. Я ніколи не лягаю спати, забувши про цю процедуру, й знаєте, за допомогою чого я це роблю? Вазелін! Він таки найкраще видаляє залишки, ніж будь-який інший спеціальний засіб!" – ділиться секретом Палермо. Та попри лаконічність щодо б’юті-рутини, Олівія роками залишається вірною яскравому червоному лакові на нігтях рук і ніг. Таку звичку іменинниця перейняла у своєї матері.



Макіяж Олівії Палермо хоч і стриманий, але з акцентом на очі / Pinterest

Феномен стилю

Перебирати вішаки з одягом та віднаходити речі, які би вдало комбінувались між собою, – справа не для кожного. Як це вдається нашій іменинниці, теж загадка. Хоча ні! Це, радше, вроджене почуття стилю, завдяки чому Олівія Палермо й цікава суспільству. В одному з інтерв’ю світська левиця навіть згадувала, що мама завжди казала їй виходити на вулицю тільки тоді, коли вона належно вдягнеться. А оскільки з підліткових років дівчинка активно відвідувала прем’єри фільмів, модні покази та благодійні вечері, залишитись непоміченою папараці чи підбирати невдалі образи у неї просто не було шансу. "Людина з хорошим смаком вибирає найкраще з того, що пропонує їй мода", – зізнавалась красуня.



Американсько-італійська світська левиця віртуозно міксує тканини, кольори та принти / Pinterest

І однією з кількох рис бездоганного стилю Олівії Палермо є базові речі й кольори. Наприклад, вона фанатка джинсів skinny, а також білих сорочок, які комбінує із жакетами або пальто. Чи не найбільше появ перед фотографами ікона стилю здійснює у чорному, вважаючи цей відтінок універсальним. Та паралельно їй вдається міксувати, на перший погляд, зовсім непоєднувані кольори і принти – яскраві оранжевий, червоний чи фіолетовий із, приміром, сірим.



До чорної довгої сукні – звичайні оксфорди / Pinterest

Звісно, не ігнорує світська левиця аксесуарів, її улюбленим є пояс. "Завдяки ньому ви досягаєте дивовижного ефекту. Якщо вам здається, що крій вбрання зовсім не ваш, то після того, як ви вдягнете поясок, усе ніби "сідає", – ділиться порадою іменинниця. Ще одна з фішок стилю Палермо – поєднати одяг із незвичним взуттям. Наприклад, під час одного з виходів у світ до темного плаття майже в підлогу вона одягнула…оксфорди!

Instagram-образи

За Олівією Палермо стежить майже шість із половиною мільйонів читачів мережі Instagram! Це ще раз підтверджує: звання сучасної ікони стилю іменинниця носить таки заслужено. Профіль модної блогерки приваблює не лише стилем і якістю фото, а й образами, якими Олівія охоче ділиться зі своїми підписниками. LifeStyle24 обрав найяскравішу п’ятірку таких за останні три місяці.