Українська телеведуча не приховує свій вік та відверто говорить про те, як почувається в 38. Оля Фреймут зізналася, що пишається собою й нарешті знає, чого хоче від життя. Проте часи, коли вона насолоджувалася увагою чоловіків та хизувалася своїм тілом у купальнику, вже минули.

Знаменитість, яка вже не планує повертатися до кар'єри на телебаченні, реалізувалася не лише як успішна ведуча, зразкова мама та дружина, а й у 38 років почувається цілком задоволеною собою та пишається своїми досягненнями. Відвертим зізнанням Оля Фреймут поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Дівчина з села: Ольга Фреймут зізналася, як їй вдалося втілити казку в життя

Попри ці переваги, з віком змінилося чимало звичних речей у житті знаменитості. Вона виглядає приголомшливо та дбає про себе, проте в суспільстві її сприймають по-іншому. Так, за словами Олі Фреймут, спідниця довжини міді, яка раніше вносила загадковості її образам, нині додає лише віку. Зміни торкнулися й її тіла, яке раніше вона радо демонструвала в купальнику на вечірках поблизу басейну, а тепер ховає за сарафаном, як і ровесниці.

Телеведуча, яка звикла до уваги публіки, все рідше чує компліменти від людей, які тепер захоплюються її донькою. Фреймут переконана, що приємні слова звучать радше з ввічливості. Але вона не приховує, що головна перевага її віку – повне задоволення собою.

Образ Олі Фреймут

Відвертий допис ведуча доповнила ніжною світлиною, на якій позувала на яхті під час прогулянки Дніпром, яку влаштувала з чоловіком Володимиром Локотко. Для відпочинку вона обрала легку шовкову майку на бретелях з мереживними вставками на декольте. Образ Фреймут доповнила масивним браслетом, волосся залишила розпущеним, а обличчя приховала за сонцезахисними окулярами. Її тендітність та витонченість не залишилася поза увагою фоловерів, які захоплюються нею й у 38 років.