Оля Полякова навчила цілуватися старшу доньку та розкрила її особисте життя на всю країну

Зіркова матуся досить часто нехтує правом доньок на приватність та публічно обговорює їхнє особисте життя. Оля Полякова зізналася, що її старша донька Марія зустрічається з хлопцем, а сама співачка показала дівчинці, як треба цілуватися.

Подробиці стосунків 15-річної Марії Оля Полякова обговорила в прямому ефірі свого інстаграм-шоу "Правда чи дія", гостем якого став Потап. Зірковий колега поставив артистці провокативне запитання, яке стосувалося романтичних почуттів доньки. Співачка не стала приховувати, що дівчинка зустрічається з хлопцем.

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Оля Полякова навчила Машу цілуватися

Маша відверто ділиться з мамою секретами та розповіла їй про свій перший поцілунок. Оля Полякова сама вирішила навчити дівчинку, як слід цілуватися, та порадила їй розслабляти губи. Виконавиця наголосила, що це єдина близькість, яку вона особисто показала доньці. Зірка також зауважила, що для інтимних стосунків Марія ще надто юна.

У якому віці Оля Полякова погодиться віддати доньку заміж?

Оля Полякова не приховує, що хоче знати про своїх дітей все, тому вона готова обговорювати з ними найпікантніші теми. Незважаючи на те, що співачка схвалює стосунки Маші з хлопцем, вона не готова віддати її заміж до 30 років. Знаменитість переконана, що ранні шлюби – пережиток минулого, адже за сучасних обставин жінки навіть у віці 50 років можуть виглядати фантастично.

Навіщо виходити заміж в 20? У тебе стільки ще може бути на цьому шляху любові, різних чоловіків. Це круто,

– наголосила Оля Полякова.

Зірка переконана, що лише в 30-35 років люди по-справжньому розуміють своє покликання в житті та усвідомлюють свої бажання. Тому, на думку артистки, будувати сім'ю та народжувати дітей до цього віку –безглуздо. Полякова також зізналася: вона сама шкодує, що одружилася так рано.