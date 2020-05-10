Оля Полякова поділилася деталями гучної сварки зі Світланою Лободою: Не кобилиця, а русалка

Знаменита виконавиця Оля Полякова розсекретила подробиці гучної сварки зі Світланою Лободою. Між артистками виник конфлікт на церемонії нагородження однією із найпрестижніших українських премій. Проте через деякий час співачки помирилися.

Оля Полякова вирішила трішки прикрасити карантинні вечори своїх шанувальників. Вона проводить прямі ефіри на особистій сторінці в інстаграмі, під час яких із зірковими гостями грає в "Правду чи дію". У крайній трансляції Лобода поспілкувалася з дизайнером Андре Таном та розповіла про гучний скандал із Світланою Лободою. Відео розмови артистка опублікувала на офіційному ютуб-каналі.

Читайте також: Давай вкрадемо: Оля Полякова розповіла, як і за що її "спіймали на гарячому"

Конфлікт між Поляковою та Лободою трапився під час церемонії нагородження престижною українською премією "Viva! Найкрасивіші-2013". На заході Оля була ведучою, а Світлана – виступала.

Я оголошувала Світлану Лободу. В тексті було написано: "Найбільш голосиста співачка сучасності". Що тут такого?

– згадала ведуча.

Та виконавиця образилася на таке представлення і неправильно розтлумачила вислів. Через це не на жарт розлютилася.

Після концерту вона написала на своїй сторінці, що я "шалена кобилиця". І ми почали сваритися з нею в інтерв'ю. Коли мене запитували про цей конфлікт, що я жартувала, а вона ставилася до цього серйозно і говорила різне,

– розповіла Оля.

Полякова з гумором підійшла до цієї ситуації і знайшла спосіб, як владнати її.

Коли вона назвала мене "шаленою кобилицею", я опублікувала кумедне відео в інстаграмі. Зняла свої ноги у ванній і написала: "Яка ж я кобилиця? Я русалка!",

– поділилася знаменитість.

Оля каже, що цей публічний скандал тривав приблизно рік. Зірки поливали брудом одна одну в соціальних мережах та в телевізійних програмах, проте потім все-таки помирилися.

Оля Полякова та Андре Тан грають у "Правду чи дію": дивіться відео онлайн