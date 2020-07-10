Королеві української сцени Олі Поляковій заздрять колеги-красуні, адже її довгі стрункі ноги зводять з розуму як чоловічу, так і жіночу аудиторію. Співачка вирішила дати відсіч усім хейтерам, які звинувачують її у фотошопі, й показала свої принади у відвертому відео на палубі яхти.

Оля Полякова на особистій сторінці в інстаграмі показала відео з розкішного відпочинку. Під час прогулянки яхтою вона ефектно лягла на дивані, засвітивши у кадрі свої ноги у повній красі.

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Зірка постала у чорному суцільному купальнику на тонких бретелях. Вбрання не акцентувало на пишних грудях, адже вся увага була прикута до її ніжок. Волосся білявки спокусливо розвівалося через сильний вітер, що додавало особливої еротичності. Обличчя без макіяжу прикрили масивні сонцезахисні окуляри. Дізнавшись, що її не фотографують, а знімають на відео, Оля Полякова активно змінювала пози та усміхалася на камеру.

У підписі до відео артистка закликала дівчат долучатися до її марафону схуднення й дала зрозуміти, що її привабливе струнке тіло – заслуга не тільки генетики, а й ретельної роботи над собою. Вона зауважила, що ніжки виглядають довшими, якщо вони худші.

У коментарях прихильники не приховували свого захвату від фігури зірки й наголошували, що їй притаманна не лише краса, а й розум і чудове почуття гумору. Комік Гарік Бірча також не оминув увагою пікантне відео співачки й жартома написав: "Олю, у тебе ноги, як щогли королівського фрегата".