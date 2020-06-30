Українська співачка Оля Полякова тримає особисте життя подалі від сторонніх очей. У мережі з'являються її фото з доньками, проте світлин з чоловіком є дуже мало. З нагоди дня народження коханого зірка вирішила поділитися із шанувальниками його рідкісним знімком.

Фотографію артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. 29 червня Вадим Поляков відзначав день народження, тому у сім'ї був привід для святкування.

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Фото чоловіка Олі Полякової

Оскільки зірка вкрай рідко ділиться світлинами коханого, то ця публікація розбурхала мережу та викликала активні обговорення серед прихильників виконавиці. Вони також долучилися до привітань Вадима.

На кадрі Поляков зображений на тлі блакитного моря та безхмарного неба. Він сидить на яхті із собачкою на руках. Вадим одягнений у білу шапку та синю футболку. Доповнив образ сонцезахисними окулярами із чорними лінзами.

Оля адресувала коханому теплі та зворушливі слова: "Це фото відображає тебе так: на вигляд лютий, але добрий всередині. Сильний, але м'який, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою – лише задоволення? Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою та увагою, любов'ю і компліментами! І якщо дівчата обирають чоловіків, схожих на батька, то їм неймовірно пощастить. Хоча, таких, як ти, більше немає. Головне – будь здоровим і повним сил! Скачи на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою, плавай в затоці і люби нас! А ми поруч! З днем ​​народження!".



Чоловік Олі Полякової святкує день народження / Instagram / @polyakovamusic