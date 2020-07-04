Спокуслива білявка обожнює компліменти та увагу публіки, заради якої готова оголювати тіло на камеру. Оля Полякова засвітила сідниці в купальнику біля басейну. Апетитні форми вона показала з різних ракурсів, чим викликала захват мережі.

Оля Полякова звикла демонструвати свою розкішну фігуру у відвертих сценічних образах. Проте поки її епатажні костюми залишаються у гримерці через відсутність концертів, співачка хизується підтягнутим тілом у купальнику, показуючи спокусливі фото в інстаграмі.

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На світлині, яка вже встигла наробити шуму в мережі, зірка позує на лежаку біля басейну, купанням у якому насолоджується у своєму заміському будинку. Вона засмагала під палючим сонцем на животі у чорно-білому купальнику. Попри те, що Оля Полякова приховала свій пишний бюст, у кадрі вона засвітила пружні сідниці та тонку талію.

Звабливі форми артистка вирішила показати з найпікантніших ракурсів. Відверте фото вона перетворила на колаж, додавши три світлини своїх сідниць зблизька.

"Пост для залучення лайків", – жартівливо написала Оля Полякова.

Реакція мережі

Не всі прихильники захоплювалися спокусливими лініями тіла співачки. Чимало користувачів розкритикувало її за надмірну відвертість та навіть не ідеальні форми: "Підкачати трохи треба, у мене побільше", "Багато зірок, у яких не менше лайків. Але їм не треба виставляти, ще й у великому плані, свої сідниці", "Доросла баба, відома, а займається такою вульгарщиною".

Проте серед відданих фоловерів були й ті, кому такі еротичні кадри до вподоби. Вони невтомно засипають Полякову компліментами та акцентують на її бездоганних формах: "Шикарна фігура", "Дуже гарно", "У вас розкішне тіло".