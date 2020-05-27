Оля Полякова та Потап прокоментували стосунки Дана Балана і Тіни Кароль: Це все гра

Популярна українська телеведуча Оля Полякова та репер Потап відверто поспілкувалися у прямому ефірі. Саме під час розмови артисти поділилися своїми думками щодо того, чи справді існують романтичні стосунки між Даном Баланом та Тіною Кароль.

Оля та Потап зіграли в гру "Правда чи дія" на особистій сторінці співачки в інстаграмі. Знаменитості торкнулися багатьох тем, зокрема поговорили про те, які ж насправді стосунки є між Тіною і Даном, адже наразі вони є одними із найбільш популярних пар в українському шоу-бізнесі.

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Потап уявив весілля зіркових тренерів та озвучив тост, який би сказав на ньому. Полякова також не залишилася осторонь і висловила свою думку.

Що Полякова та Потап думають про стосунки Кароль і Балана?

Потап під час розмови зазначив, що ця історія – добре продуманий піарний хід і просто видумка. Вона дуже добре розвинена, адже у всіх на вустах. Вже два роки про хімію між Тіною та Даном говорить вся країна. Глядачі "Голосу країни" спостерігають за ніжними стосунками тренерів, проте їхні колеги по сцені вважають, що це всього лишень чудовий сюжет для залучення більшої аудиторії до перегляду шоу.

Спілкування Тіни Кароль та Дана Балана

Вперше чутки про роман між артистами виникли в 2019 році. Тоді на телеканалі "1+1" презентували перші випуски дев'ятого сезону шоу "Голос країни", де молдовський музикант дебютував у ролі тренера. Він ніколи не приховував своєї симпатії до колеги та часто засипав її компліментами, дарував квіти.

Після завершення проєкту Дан зізнався, що найкраще, що було на шоу – це Тіна. Проте виконавиця спростовувала чутки про роман та заявляла, що у її серці є місце лише для одного чоловіка – сина Веніаміна.

Та під час "Голосу країни-10" Тіна і Дан провокували ще більше чуток, адже не приховували своїх залицянь один до одного.