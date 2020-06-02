Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася архівним фото. Артистка показала, як виглядала в дитинстві та вкотре вразила шанувальників.

Оля Полякова у День захисту дітей вирішила поширити в мережі своє дитяче фото, яким викликала активні обговорення. Вона оприлюднила кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Користувачі мережі коментують його та діляться з іншими.

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Оля Полякова в дитинстві

На фотографії майбутня артистка позує із м'ячиком в руках. Вона ще зовсім маленька і мало схожа на себе теперішню. Оля одягнена у картату сукенку, яка була актуальна серед дівчаток у час її дитинства. Зачіска у неї також незвична – коротке темне волосся із гривкою. У дописі під фото виконавиця зазначила, що її стригла мама. Волосся прикрашає великий білий бант.



Оля Полякова в дитинстві / Instagram / @polyakovamusic

Співачка відома чудовим почуттям гумору та самоіронією. Вона вміє пожартувати над собою та не боїться, як виглядатиме. На цьому кумедному знімку Оля також мило усміхається і вкотре показує свою красу.