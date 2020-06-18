Співачка Оля Цибульська не боїться показувати свою сексуальність навіть на буденних кадрах. Знаменита українка поділилась новим пікантним знімком, зробленим в машині.

Оля Цибульська – одна з вітчизняних зірок, хто залюбки веде блог в інстаграмі. За сторінкою артистки стежать близько 800 тисяч прихильників, для яких вона щодня готує порцію порад та особливих кадрів. 17 червня у блозі з'явилось фото, яке встигло розбурхати мережу.

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Перед камерою Оля Цибульська постала у літньому вбранні кольору хакі. Співачка, сидячи у своєму авто, оголила ноги та груди, що виглядало дуже спекотно у кадрі. А вже у дописі Оля Цибульська зізналась, багато людей вважають її занадто відвертою, однак вона, як жінка, не боїться бути такою.

"Я – жінка. Тому іноді мені хочеться бігти босоніж і в білизні під дощем по Хрещатику. А часом мовчати і слухати Бочеллі в підземному паркінгу, щоб не було зв’язку і мене ніхто не міг дістати з моєї ж душі… Кажуть, що я надто відверта. Але максимальна відвертість – не голі стегна. І я навчу вас, що чутливе серце і відкрита душа – це не страшно", – розповіла Оля Цибульська.

5 пікантних фото Олі Цибульської

Та це не єдине звабливе фото, яким Оля Цибульська поділилась із прихильниками. На своїй кухні чи перед камерою професійного фотографа – знаменитість не соромиться додавати сексуальності образу. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 спекотних фото Олі Цибульської, які вже підкорили мережу.