Українська співачка Оля Цибульська розбурхала мережу еротичним відео. Артистка показала залаштунки фотосесії, де вона красувалась у сукні, вбраній на голе тіло.

Відповідними кадрами Оля Цибульська поділилась на інстаграм-сторінці, викликавши справжній ажіотаж. Перед камерою артистка постала у сукні з провокативними розрізами по боках. Вбрання оголювало стрункі ноги відомої українки та не приховувало відсутності спідньої білизни. Оля Цибульська еротично станцювала так, що прихильники блогу могли побачити інтимні зони її тіла.

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Вже у дописі співачка зізналась, що фоловери надихнули її на новий проєкт. Оля Цибульська задумалась над онлайн-курсом з побудови стосунків. Артистка готова давати відверті поради щодо сімейного життя, що підтвердила у кількасекундному ролику, який розбурхав мережу. Наразі зірка не дала остаточної відповіді, чи відбудеться запуск її блогу та в якому форматі відбуватимуться курси.

Відомо, що провокативне відео вона зробила на знімальному майданчику. До 8 березня Оля Цибульська влаштувала еротичну фотосесію для свого чоловіка, якими також вирішила поділитись з прихильниками.

"У нас дуже особливі стосунки. Ми за пристрасні емоції і спонтанні подарунки… Цей фотосет від мегаталановитої Марти Сирко ми зробили за один день. Прокинулася і зрозуміла: хочу, щоби він бачив мене ще й такою. Вийшло так круто, що хочу поділитися... Тими, які можна", – пояснила Оля Цибульська.