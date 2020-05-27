Оля Цибульська опублікувала чарівний кадр з домашнім улюбленцем

Українська співачка Оля Цибульська опублікувала милу світлину зі своїм домашнім котиком, що знявся в кліпі "Киця", який виконавиця записала разом зі співаком DZIDZIO. Пристрасна пісня вже встигла завоювати любов прихильників їхньої творчості.

Артистка поділилася з підписниками новим кадром в інстаграмі. На світлині Ольга Цибульська позувала в прозорому та стильному чорному боді з рукавами буфами. Красивий образ співачки доповнив макіяж та хвилясте волосся укладене на один бік.

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Напередодні, в інтерв’ю "Світському життю" з Катериною Осадчою, виконавиця розповідала, що має неслухняного домашнього улюбленця в якого дуже непростий характер, адже любить гризти букети. Після виходу програми, кіт знову взявся за своє улюблене заняття, тож співачка вирішила познайомити його ближче з прихильниками та згадати його бешкетування.

А як звати твою Кицю? Розказала в інтерв'ю, що мій кіт пакостить і гризе букети з піонів. Почув. Сьогодні з'їв конвалії. Нікого не нагадує, дівчата? Наробити дурниць, тільки щоб він не подумав, що ти передбачувана,

– написала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська та DZIDZIO презентували спільний кліп до пісні "Киця". У відео вони зіграли закоханих, які живуть в елітній квартирі. Оля Цибульська для зйомок обрала пікантні та стильні вбрання, які підкреслили її струнку фігуру.