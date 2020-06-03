Популярна співачка та ведуча Оля Цибульська прикувала увагу прихильників новим дописом. Після еротичних танців та анонсу нової рубрики свого блогу вона опублікувала фото в мініспідниці.

Оля Цибульська обрала трендове шкіряне міні, яке підкреслило її струнку фігуру. До вбрання артистка підібрала фіолетову блузу скромного крою, яка зробила вигляд знаменитої модниці не вульгарним. Масивні сережки та легкий макіяж завершили look Олі Цибульської.

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Фото привернуло увагу всіх прихильників співачки. А вже у дописі Оля Цибульська відкрила секрет міцних стосунків. За словами зірки, не можна замовчувати те, що не влаштовує у парі. Однак варто знайти для цього вдалий час і місце.

Вдавати, що тебе нічого не бісить – це ще гірше, ніж імітувати оргазм. Якщо в людей є стосунки, вони їх з'ясовують... Але знаходити правильний час, правильне місце і правильні слова, аби висказати те, що тобі не подобається – це мистецтво,

– зазначила Оля Цибульська.

Для прикладу вона навела ситуацію, коли вбрання дівчини може не подобатись її обранцю. В такому випадку чоловік замість скандалу може сказати: "Тобі дуже личать довгі вечірні сукні. Повечеряймо завтра, я одягну костюм". Або ж, як варіант: "Скільки коштує твоя мініспідниця? Я її куплю". Оля Цибульська зізналась, що так свого часу коханий придбав частину її гардеробу.

Ймовірно, новий допис Олі Цибульської – частина її онлайн-курсів для побудови стосунків. Артистка завжди ділилась з прихильниками таємницями свого приватного життя і порадами, тому тепер вирішила створити проєкт, що зможе допомогти парам налагодити стосунки.