Наразі співачка та ведуча Оля Цибульська – одна з найвідоміших представниць українського шоу-бізнесу. Однак колись про таку славу артистка могла тільки мріяти. Як Оля Цибульська виглядала на початку своєї кар'єри – дивіться на LifeStyle 24.

Як Оля Цибульська здобула популярність

Ще змалку Оля Цибульська мріяла про сцену. Тому батьки залюбки водили її на вокальні конкурси, де не рідко артистка здобувала перемогу.

Дивіться також: Оля Цибульська підкреслила струнку фігуру шкіряною мініспідницею

Одним із перших виступів відбувся у її рідному Радивилові. Тоді, щоб вивчити пісню, Оля Цибульська з однокласником-клавішником вивчали всі газети з телепрограмами та за чиїмись концертами відтворювали треки.

"Один із моїх перших вокальних конкурсів. Я на сцені міської школи співаю для чотирьох членів журі. Такий собі Радивилівський "Х-фактор". В залі нас 5, а я уявляю, що даю сольний концерт в "Палаці спорту", – поділилась спогадами Оля Цибульська.

Та справжнім проривом для Олі Цибульської стала участь у "Фабриці зірок". У 2007 році артистка стала однією з найяскравіших учасниць вокального шоу та підкорила глядачів жартами і талантом.

Після перемоги в проєкті Оля Цибульська почала виступати у складі гурту "Опасные связи". З Олександром Бодянським, який був закоханий в артистку, про зірку заговорила вся Україна. Тандем проіснував всього рік та повпливав на життя Олі Цибульської, про що вона розповіла прихильникам у мережі.

"Фінал "Фабрики зірок". Я фотографуюсь на обкладинку журналу. Переконана, що життя вдалося: кубок в руках, він закохався. Через рік я, як в казці про Золоту Рибку, лишилася біля розбитого корита, наш дует розпався у всіх сенсах. Треба заново будувати кар'єру і стосунки", – згадала Оля Цибульська, поділившись архівним знімком.

Спекотно: Оля Цибульська еротично станцювала у сукні, одягненій на голе тіло: відео 18+

Якою Оля Цибульська є тепер

Однак дует "Опасные связи" не мав такої шаленої популярності, як сольна кар'єра Олі Цибульської. Наразі артистка випустила 11 яскравих кліпів, які отримали чималу популярність в мережі. Хіти "Цьомаю", "Сукня біла", "Дівчинка", "Янголи Плачуть" вже наспівують мільйони меломанів.

Змінився і стиль співачки. Оля Цибульська полюбляє епатувати у пікантних сукнях, які підкреслюють її струнку фігуру. Окрім цього, артистка залюбки приміряє трендові дизайнерські речі та має чималий гардероб.

Наразі Оля Цибульська заміжня та виховує єдиного сина Нестора. Імені та обличчя свого чоловіка артистка не розкриває, оскільки впевнена, що зайва увага громадськості та преси можуть зашкодити її сімейному щастю.