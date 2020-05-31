Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська вкотре вразила шанувальників. Вона поділилася світлиною, на якій постала з великим равликом на обличчі.

Оля Цибульська часто ділиться зі своїми прихильницями корисними порадами щодо стосунків з чоловіками та догляду за собою. Виконавиця не соромиться позувати перед камерою у будь-якому вигляді і доводить, що головне – подобатися самій собі. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося фото, яке приголомшило користувачів мережі та викликало активні обговорення.

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Оля Цибульська позувала з равликом на обличчі

Співачка часто вдається до різних б'юті-процедур, проте крайньою вона по-справжньому налякала сотні тисяч підписників.

Виконавиця поширила селфі, на якому позує у домашньому халаті на кухні. На обличчі в артистки немає макіяжу, проте видно величезного равлика. Зазначимо, що це популярна косметична процедура.

"Вечір. Я. Равлик Василь", – жартома підписала фото телеведуча.



Оля Цибульська з равликом на обличчі / Instagram / @cybulskaya

Для чого в косметології використовують равликів?

На обличчі в Олі повзає ахатинський равлик. Відомо, що в його секреті є корисні компоненти для шкіри обличчя людини. Зокрема, йдеться про колаген та еластин. Повзаючи шкірою, равлики залишають свій слиз, який чудово її зволожує та надає здорового вигляду.

Проте, варто зазначити, що в країнах Європи з помірним кліматом виживання такого виду равликів в природі неможливе. Оскільки Україна належить до числа цих країн, то ахатинські равлики популярні в нас як домашні тварини.