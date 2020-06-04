Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська відверто розповіла про материнство. Зірка зізналася, що досі любить приїжджати до батьків та ніжитися, а своєму синові дозволяє вдома малювати на стінах.

Оля Цибульська часто ділиться з прихильницями секретами стосунків з чоловіком, дає корисні поради, що стосуються сімейного життя. Тепер на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився допис, у якому артистка розповіла про стосунки з сином та батьками.

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Оля Цибульська про стосунки з батьками

У публікації Оля зазначила, що ігнорує прописані стандарти щодо батьківства. Вона пам'ятає книжки, де писали, що не треба часто брати немовля на руки, бо дитина звикне до цього і буде погано. Проте знаменитість наголосила, що не уявляє, як можна зіпсувати людину обіймами.

Я досі обожнюю приїхати до батьків і лежати на колінах, щоб мене гладили. Це неймовірний заряд любові і сили,

– написала співачка.

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Оля Цибульська про виховання сина

Зіркова матуся поділилася кумедними світлинами з сином Нестором. Знаменитість розповіла, що разом із чоловіком вони намагаються дати синові цілу палітру яскравих емоцій.

Оля каже, що у них вдома можна малювати на стінах, у бабусі з дідусем – робити у ванній кімнаті фонтан. Нестору не забороняють їсти на дивані і розмальовувати фломастером обличчя будь-кому з рідних. Цибульська зізналася, що у її сина є безтурботне дитинство, від якого щасливі усі близькі люди.