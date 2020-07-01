Після виходу кліпу на пісню "Киця" – другого дуетного треку DZIDZIO і Олі Цибульської – чутки про роман артистів не згасають. Співаки лише "підливають масла у вогонь" гарячими знімками та двозначними коментарями.

У відповідь на гучну історію офіційна дружина DZIDZIO випустила власний кліп на пісню "Я тобі не мамка" і заявила, що теж претендує на кар'єру співачки, повідомляє 24 канал.

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В інтерв’ю SLAVIA зізналася, що вважає свій кліп кращим за дуетну роботу DZIDZIO і Олі Цибульської.

Можна про це багато говорити – хвалити чи критикувати. А можна просто встати і зробити краще. Я вибрала другий варіант і мені моя робота подобається набагато більше,

– заявила жінка.

Журналісти LifeStyle 24 зв’язалися з Цибульською, щоб почути думку про критику в її адресу. Оля відмовилась коментувати тему співачки SLAVIA.

"Ми посміялися", – єдині слова, якими обмежилася Цибульська.

Кого зірка має на увазі під словом "ми", що насправді відбувається між артистами і чим закінчиться ця історія – досі залишається інтригою для тисячів прихильників.

Перепалки між фанами в соціальних мережах продовжуться вже не перший місяць: "Та зрозуміло, що одружені, син – копія бородач", "Я давно знав, що вони разом", "Щось надто відверто для кумів", "Ви пара! Як же ви доповнюєте один одного", "В DZIDZIO є жінка, альоооо".

Не прояснило ситуацію навіть інтерв'ю для програми "Світське життя", яке місяць тому дав дует. В ньому DZIDZIO зізнався, що щасливий в шлюбі з офіційною дружиною. Та в коментарях під відео в прихильників на цю тему свої версії: "Ми вже чули казки від Потапа і Насті, що між ними нічого немає. Не вірю. Брешуть", "Ми вже чули від Потапа і Насті, що між ними нічого немає, а виявилося, що вони одружилися, так що тут теж може бути".