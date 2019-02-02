Оля Фреймут показала малюнки своєї 1-річної доньки на стіні: кумедне фото

Українська телеведуча досі не показує обличчя двох молодших дітей, але їхні досягнення і витівки Оля з радістю демонструє своїм шанувальникам. Так, у суботу, 2 лютого, бізнесвумен показала творчість своєї доньки Євдокії.

Нещодавно Оля Фреймут поділилася списком книг, які вона читає, поки вкладає дітей спати. А вже на наступних вихідних показала, як розважається її півторарічна донька Євдокія, поки батьки не бачать.

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Телеведуча опублікувала знімок, на якому її молодша донька Євдокія стоїть біля білої стіни, яку розмалювала синім фломастером.

Євдокія вирішила подарувати нам картину на стіні,

– жартівливо прокоментувала фото Оля Фреймут.

Також вона опублікувала Insta-stories зі шкільного свята своєї найстаршої доньки Злати Мітчелл. Дівчина давно захоплюється танцями і проявляє неабиякі успіхи у своєму хобі. Сім’я Олі Фреймут прийшла на виступ Злати у повному складі.



Діти Олі Фреймут / Скріншот Insta-stories