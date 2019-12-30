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Оля Фремут розповіла про відпочинок з дітьми в Абу-Дабі: фото

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Володимир Локотко і Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Оля Фреймут разом з чоловіком Володимиром Локотко і трьома дітьми відправилася на відпочинок у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Про те, як проходять канікули, зірка відверто поділилася із підписниками.

На своїй сторінці в інстаграмі Оля Фреймут розповіла, що їй хотілося б відпочити у зимових Альпах, де вона смакувала б глінтвейн і каталася на лижах. Але з дітьми такі канікули важче організувати, відтак телеведуча з чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" обрали теплу країну – ОАЕ.

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Перевагами канікул в Абу-Дабі, за словами зірки, стали нетривалий переліт, готель біля моря і сонце. Оля жартує, якщо їхати на відпочинок з дітьми різного віку, потрібно вміти йти на компроміси. 

Бути мамою дітей різного віку – це вчитися мистецтву компромісів. Злата хоче в музей сучасного мистецтва "Лувр", Валерій та Дунечка (Євдокія, – LifeStyle 24) – кататися на санчатах у Феррарі Парку. А ми з чоловіком навіть не маємо часу на море і пляж, бо відпочинок з дітьми – це відпочинок дітей,
– розповіла знаменитість у підписі.

Оля Фреймут з сином Валерієм і дочкою Євдокією в Абу-Дабі
Оля Фреймут з сином Валерієм і дочкою Євдокією в Абу-Дабі / Instagram / @freimutolia

Також Фреймут розповіла про візит сімейства у семизірковий готель Emirates Palace Hotel, вечерю в італійському ресторані та поїздку у Ferrari park.

"Це вперше криклива розкіш не викликала у мене естетичної відрази: золоті ліфти та рукомийники, мармурові підлоги, стилізовано розсипане каміння Swarovski... На будівництво "Палацу" пішло понад 3 мільярди доларів; на кожного гостя тут розраховано по три працівники!" – Оля описала розкішний готель Emirates Palace Hotel.

Фото подорожі Олі Фреймут з сім'єю в Абу-Дабі: дивіться фото

Фото: Instagram / @freimutolia

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Відпочинок ОАЕ Зіркові мами Зіркові діти
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