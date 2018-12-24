Оля Фреймут поділилась улюбленою стравою своїх дітей і традиціями напередодні Різдва: деталі

Українська телеведуча та екс-ревізор країни поділилась із шанувальниками знімком, як вона порається на кухні. Оля Фреймут розповіла, що люблять їсти її діти і коли вона знаходить час на приготування їжі.

Нову світлину зірка українського телебачення опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Під знімком екс-ведуча програми "Ревізор" розповіла про улюблену страву її дітей. Також Ольга Фреймут зізналась шанувальникам, що любить готувати, однак лише тоді, коли є вільний час.

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Коли є хвилинка, люблю готувати. Печена галицька картопля – улюблениця серед моїх малят,

– поділилась дружина генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотка.

Також вона побажала своїм "фоловерам" насолодитись передсвятковим настроєм і розповіла, що в неділю напередодні католицького Різдва їхня сім’я святкувала дитячий Різдвяник із подарунками і колядками.

На світлині телеведуча постала у вбранні, на якому красувалася брошка Chanel. На одязі Олі Фреймут виднілися прапори, Біг-Бен і телефонні будки Великобританії.