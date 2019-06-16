Оля Фреймут показала, як святкує Трійцю: незвичайне фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Знаменита телеведуча Оля Фреймут часто розповідала про своє особливе ставлення до християнства та церкви. Тому в день традиційного українського свята, Трійці, показала фото, яке зробила після ранкової недільної служби.

Оля Фреймут неодноразово відверто розповідає, що відвідує церкву і вчить цього своїх дітей. Тому в день християнських свят вона завжди відвідує недільну службу, після якої традиційно ділиться світлинами на своїй сторінці в Instagram.

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На фото бізнесвумен постала у скромному світлому вбранні та з хусткою на голові. Однак найцікавішим атрибутом стала зелень, якою українці зазвичай прикрашають підлогу у домівках, ворота у приватних будинках і подвір'я. У руках Олі Фреймут було традиційне татарське зілля та інші зелені рослини.

Милі і побожні, щастя вашим родинам! Зі святом Трійці,
– прокоментувала фото Оля Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Скріншот з Instagram-Stories

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День Святої Трійці 2019: привітання зі святом в прозі та віршах
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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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