Оля Фреймут показала, як святкує Трійцю: незвичайне фото

Знаменита телеведуча Оля Фреймут часто розповідала про своє особливе ставлення до християнства та церкви. Тому в день традиційного українського свята, Трійці, показала фото, яке зробила після ранкової недільної служби.

Оля Фреймут неодноразово відверто розповідає, що відвідує церкву і вчить цього своїх дітей. Тому в день християнських свят вона завжди відвідує недільну службу, після якої традиційно ділиться світлинами на своїй сторінці в Instagram.

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На фото бізнесвумен постала у скромному світлому вбранні та з хусткою на голові. Однак найцікавішим атрибутом стала зелень, якою українці зазвичай прикрашають підлогу у домівках, ворота у приватних будинках і подвір'я. У руках Олі Фреймут було традиційне татарське зілля та інші зелені рослини.

Милі і побожні, щастя вашим родинам! Зі святом Трійці,

– прокоментувала фото Оля Фреймут.



Оля Фреймут / Скріншот з Instagram-Stories