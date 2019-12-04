Оля Фреймут показала, як виглядала у 20 років: рідкісне фото
37-річна українська телеведуча Ольга Фреймут приголомшила шанувальників у мережі тим, як вона виглядала сімнадцять років тому.
Архівне фото Ольга Фреймут, яка створила собі на телебаченні образ завжди елегантної жінки з вишуканим смаком, опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.
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Так, на новому фото знаменитість позує з коротким волоссям золотистого відтінку та яскравим макіяжем з акцентом на очах. "А які ви були в 20 років?" – поцікавилася вона у підписі.
Шанувальники телеведучої у коментарях наголошують, що Оля Фреймут не змінилася протягом останніх 17 років.
"Не змінилися зовсім", "Красуня", "Яка була така і залишилися", – пишуть користувачі у мережі.
Оля Фреймут / Facebook
На своїй сторінці в інстаграмі Оля Фреймут також зізналася, що розуміє і приймає свою зовнішність. Зірка зазначає, що важливо доглядати за собою і їй зараз комфортно у своєму тілі.
Я намагаюсь створювати красу навколо себе. Мене тішить їсти з гарного посуду, підбирати красивий одяг, оточувати себе хорошими людьми – це збагачує,
– додала телеведуча.