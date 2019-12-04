Оля Фреймут показала, як виглядала у 20 років: рідкісне фото

1265 Читать новость на русском
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

37-річна українська телеведуча Ольга Фреймут приголомшила шанувальників у мережі тим, як вона виглядала сімнадцять років тому.

Архівне фото Ольга Фреймут, яка створила собі на телебаченні образ завжди елегантної жінки з вишуканим смаком, опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці. 

Читайте також: Оля Фреймут замилувала мережу сімейними фото з чоловіком

Так, на новому фото знаменитість позує з коротким волоссям золотистого відтінку та яскравим макіяжем з акцентом на очах. "А які ви були в 20 років?" – поцікавилася вона у підписі.

Шанувальники телеведучої у коментарях наголошують, що Оля Фреймут не змінилася протягом останніх 17 років.

"Не змінилися зовсім", "Красуня", "Яка була така і залишилися", – пишуть користувачі у мережі.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Facebook

На своїй сторінці в інстаграмі Оля Фреймут також зізналася, що розуміє і приймає свою зовнішність. Зірка зазначає, що важливо доглядати за собою і їй зараз комфортно у своєму тілі.

Я намагаюсь створювати красу навколо себе. Мене тішить їсти з гарного посуду, підбирати красивий одяг, оточувати себе хорошими людьми – це збагачує,
– додала телеведуча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
сьогодні
33487
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Фреймут
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 33487
3 грудня 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
Марія Лелека 2825
3 грудня 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 24211
3 грудня 13:23 Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата
Юлія Турелик 576
3 грудня 13:00 Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі
Юлія Михайлова 14754
Новини
Більше новин
Залиште відгук