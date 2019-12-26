Оля Фреймут полетіла на відпочинок в Абу-Дабі: зворушливе фото з чоловіком

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут влаштувала сімейний зимовий відпочинок. Знаменитість разом з чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотко та їхніми дітьми вирушила в столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Чуттєве фото з коханим Фреймут опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На новій світлині Оля Фреймут позує босоніж на пляжі у total white образі в обіймах Володимира Локотка.

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"Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!" – лаконічно додала у підписі телеведуча.

Шанувальники протягом двох днів після публікації написали чимало компліментів парі у коментарях та поставили понад 20 тисяч вподобань.

"Шикарне фото", "Гарні люди", "Які красиві", "Гарного вам відпочинку", "Яка ж красива родина", – пишуть користувачі у мережі.



Оля Фреймут і Володимир Локотко в Абу-Дабі / Instagram / @freimutolia

А у день початку подорожі Оля Фреймут розмістила знімок, на якому зображені валізи, та запропонувала вгадати підписникам, яку теплу країну вона вирушає. За правильну відповідь телеведуча пообіцяла привезти подарунок переможцю.



Оля Фреймут з сім'єю вирушила на відпочинок в Абу-Дабі / Instagram / @freimutolia