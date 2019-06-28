Оля Фреймут привітала дочку Євдокію з 2-річчям: фото дівчинки

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Оля Фреймут і її дочка Євдокія
Оля Фреймут і її дочка Євдокія / Instagram / @freimutolia

Два роки тому, 28 червня, популярна українська телеведуча Оля Фреймут втретє стала мамою. Зірка українського шоу-бізнесу народила дочку Євдокію від свого чоловіка, генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотка.

На своїй сторінці в Instagram-Stories Ольга опублікувала знімок маленької Євдокії та в підписі до нього привітала дівчинку з днем народження.

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Додамо, що Фреймут рідко показує обличчя своїх молодших дітей та намагається цим вберегти їх від надмірної публічності та обговорення у соціальних мережах. На змінку Євдокія зі світлим кучерявим волоссям тримає у руках ромашки та бавиться з камінцем.

Євдокійка, з днем народження! Яке щастя бути твоєю мамою,
– зворушливо заявила Фреймут.

Також знаменитість побажала, щоб ангел-охоронець завжди був поруч з дівчинкою.

фреймут оля
Євдокія – дочка Олі Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

Також Ольга у травні 2016 року народила сина Валерія від Локотка. У відвертому інтерв’ю для журналу "Караван историй" Фреймут розповіла романтичну історію про початок стосунків з чоловіком.

Я була в Швейцарії і відвідала могилу Шанель. Вона мій кумир, жінка, якою я захоплююся. Біля її могили я попросила: "Габріель, будь моєю хрещеною". І в той же день Володя написав мені смс, хоча перед цим ми довго не спілкувалися. Для мене це був знак: наші долі склалися як пазл. Наші відносини почалися з цього моменту,
– зізналася ведуча.

володимир локотко і ольга фреймут
Володимир Локотко та Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

діти олі фреймут
Діти Ольги Фреймут: Валерій та Євдокія / Instagram / @freimutolia

Додамо, що ще Фреймут виховує 12-річну доньку Злату, батьком якої є британець Ніл Мітчел. Зараз він живе у Лондоні, а зі старшою дитиною в Олі склалися дуже дружні стосунки.

оля фреймут і злаьта мітчелл
Ольга Фреймут і Злата Мітчелл / Instagram / @freimutolia

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Теги: Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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