Оля Фреймут розповіла про свої правила стилю: ведуча носить сукні по десять років

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Знаменита українська телеведуча і авторка книги "Етикет" Оля Фреймут розповіла шанувальникам правила власного стилю. На замітку усім модницям, до кожної поради зіркової матусі варто дослухатися.

Оля Фреймут часто ділиться з фанатами свої вподобаннями щодо книг, правил етикету чи порадами щодо виховання дітей. Так, новий пост на особистій сторінці в Instagram знаменита телеведуча присвятила порадам щодо власного стилю.

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Перший пункт очолила рекомендація обирати одяг згідно з прогнозом погоди, а також, аби він відповідав нагоді. Також Оля Фреймут порадила робити ставки на однотонне вбрання. За її словами, монохромність є "гарним тлом Вашому личку".

Ніякого епатажу. За фріковим виглядом завжди ховається бажання хоч якось привернути до себе увагу. І нерозрадна самотність,
– продовжила розповідати свої правила стилю Оля Фреймут.

Всупереч сьогоднішнім трендам Оля Фреймут рекомендує підбирати одежу згідно зі своїм розміром. Авторка книги про етикет запевняє, що "надто тісне та куце вбрання виглядає вульгарно, а велике – неохайно". Наступне місце у переліку її рекомендацій посів одяг з натуральних тканин, а також відверто зізналася, що носить свої сукні по 10 років, тому що вважає безвідповідальним купувати плаття кожного сезону.

Стильним є вбрання без терміну дії,
– запевнила Оля Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle ЗМІ Журналісти Стиль і мода Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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