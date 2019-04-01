Оля Фреймут вперше показала 1-річну дочку Євдокію: фото

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка є мамою трьох дітей і одружена з генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотко, намагалася не показувати публічно своїх молодших дітей.

Однак зірка таки зробила сюрприз шанувальникам та опублікувала фото із півторарічною Євдокією на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, що Фреймут народила дочку від Володимира Локотка 28 червня 2017 року.

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На світлині наймолодша дочка телеведучої, яка одягнена у пишну спідницю ніжно-рожевого кольору, бавиться з іграшками.

Ранковий момент. Євдокія збирається в садок,

– підписала знімок Оля.



Євдокія – дочка Олі Фреймут / Instagram / @freimutolia

Фреймут також виховує 13-річну дочку Злату, яку вона народила від корінного британця Ніла Мітчелла, і 2-річного сина Валерія – перша спільна дитина Олі та Володимира Локотка.