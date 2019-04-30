Оля Фреймут зворушливо привітала брата з днем народження: сімейне фото

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Ольга Фреймут з сестрою та братом
Ольга Фреймут з сестрою та братом / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут привітала свого молодшого брата Артура з днем народження у вівторок, 30 квітня. На честь цього зірка показала зворушливий сімейний знімок.

Фото з сестрою Юлією та братом Артуром Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Милий мій брат ! З кожним роком люблю тебе все більше. І пишаюся все більше. Будь щасливим та здоровим. З днем народження", – підписала світлину Фреймут.

Шанувальники телеведучої у захваті від теплої світлини та передають вітання Артуру у коментарях.

Ольга Фреймут з сестрою та братом
Ольга Фреймут з сестрою та братом / Instagram / @freimutolia

Днями раніше, на Великдень, Ольга опублікувала фото з донькою Євдокією та сином Валерієм. Так, маленька дівчинка провела релігійне свято у розкішній білій сукні, тому прихильники Ольги Фреймут вже встигли назвати дитину "великоднім ангелятком". 


Діти Олі Фреймут: син Валерій та дочка Євдокія / Instagram / @freimutolia


Дочка Олі Фреймут Євдокія / Instagram / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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