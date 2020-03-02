Оля Полякова чуттєво привітала доньку з днем народження: Яке щастя, що ти у мене така вийшла

Зіркова матуся залучає своїх дітей до українського шоу-бізнесу. Старша донька Марія разом з мамою відвідує світські заходи та здобуває популярність в інстаграмі. Сьогодні, 2 березня, дівчинка святкує своє 15-річчя. Оля Полякова привітала іменинницю публічно.

Діти популярної співачки звикли до спалахів камер та уваги публіки. Оля Полякова досить часто публікує спільні фото з Машею та Алісою у соціальних мережах. Проте сьогодні, 2 березня, зіркова родина має неабиякий привід для торжества. Старша Марія святкує свій 15 день народження.

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На особистій сторінці Олі Полякової в інстаграмі з'явився вітальний допис, яким вона звернулася до доньки. Знаменита виконавиця вирішила не обмежуватися ні в компліментах, ні в кількості світлин. Вона опублікувала серію кадрів з відпочинку Марії у різних куточках світу та додала зворушливий текст, який не залишив байдужим прихильників.

Оля Полякова наголосила, що вони з донькою дуже схожі, що незмінно наголошують й прихильники зіркової матусі. Відтепер фоловери також знають, як лагідно називає виконавиця свою доньку – Маруся, Мишка, Манюня, Мишільда, Машенька.

Крихітко! Ось тобі і 15! Яке щастя, що ти у мене тааака вийшла! Весела, світла, просто сонце! Ти так на мене схожа, і разом з тим, зовсім інша, значно краща, добріша, світліша, розважливіша, гарніша! Нехай всі ці прекрасні якості, допоможуть тобі в житті, будь щаслива і здорова моя прекрасна, розумна і смілива дівчинка. Люблю тебе,

– написала зірка.

Раніше співачка зізнавалася, що Марія може бути фінансово незалежною від батьків. Зараз дівчинка почала займатися моделінгом та активно розширює аудиторію у своєму інстаграмі. На сьогодні у неї майже 150 тисяч фоловерів, які допомагають їй отримувати чималий прибуток щотижня – близько 8 тисяч гривень: "Маша абсолютно самостійна, доросла дівчинка. Дивовижна! Вона заробляє гроші і повністю одягається сама… Маша дуже працездатна, може перед камерами проводити години".