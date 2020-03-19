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Оля Полякова на карантині читатиме казки для дітей у прямому ефірі

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Оля Полякова читатиме казки для дітей / Instagram / @polyakovamusic

Відома українська співачка Оля Полякова, як і більшість її колег, придумала собі чудове заняття для гарного проведення часу на карантині. Зірка читатиме казки для дітей у прямому ефірі.

Популярна артистка та зіркова мама Оля Полякова разом із дітьми дотримується карантину. Виконавиця вирішила провести цей час з користю для своїх доньок, тому щовечора о 21:00 читатиме для них та для діток підписників казку в прямому ефірі в інстаграмі. До ініціативи долучилися і її дочки – Маша та Аліса.

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Оля таким чином намагається заохотити дітей читати. Знаменитість зазначила, що в щоденних справах та турботах на це постійно не вистачає часу, а таке заняття є дуже важливим та потрібним. Читання розвиває уяву й мову, а якщо батьки це роблять разом із дітьми, то ще й зближує.

Полякова написала в публікації, що читати буде і українською, і російською. Це триватиме приблизно 20-30 хвилин. Для того, щоб усі учасники отримували користь, то співачка встановила правило: декілька сторінок читає вона, а потім її діти. Вже остання сторінка твору залишається для дітей підписників. Щодня читатимуть лише одну казку, щоб до такого флешмобу могли приєднуватися інші користувачі. 

В коментарях під фото підписники можуть залишати пропозиції казок, які хотіли б почути у виконанні зіркової матусі та її доньок.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки Оля Полякова Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 LifeStyle
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