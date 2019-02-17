Оля Полякова побачила плагіат у кліпі Світлани Лободи: фотофакт

Українська співачка Оля Полякова збентежила мережу цікавою знахідкою Зірка показала кадри із нового кліпу своєї колеги Світлани Лободи та порівняла їх із "Королевою ночі".

Гастролі, участь у світських подіях та фотозйомках, запис нових пісень – це далеко не всі клопоти, якими зайнята Оля Полякова. Та попри насичений графік роботи співачка має час ще й на перегляд кліпів, які презентують її колеги.

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Це артистка довела, опублікувавши фото з кліпу Світлани Лободи Instadrama. У ролику російська гастролерка постала із хвилястим волоссям та в яскравій сукні з чималим декольте. Дуже подібний образ раніше приміряла Оля Полякова у кліпі "Королева ночі". І хоч сюжет двох роликів був різним, однак вигляд артисток вражав схожістю.

"Королева ночі"? Співпадіння? – з гумором написала Оля Полякова, звернувши увагу прихильників на плагіат.



Оля Полякова та Світлана Лобода / Instagram / @polyakovamusic



Світлана Лобода запозичила образ Олі Полякової / Instagram / @polyakovamusic



Плагіат у шоу-бізнесі / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова проти Світлани Лободи: порівняння образів / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова знайшла плагіат її образу / Instagram / @polyakovamusic

Кліп "Королева ночі" Оля Полякова презентувала у травні 2018 року. Режисерами ефектного відео виступив тандем Дмитра Маніфесту і Дмитра Шмурака. А от Світлана Лобода опублікувала кліп Instadrama напередодні Дня закоханих – 13 лютого 2019 року.