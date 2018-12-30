Оля Полякова поділилась гарячим знімком з Маямі

1700 Читать новость на русском
Оля Полякова показала тіло в купальнику
Оля Полякова показала тіло в купальнику / Instagram / @polyakovamusic

Поки вся Україна готувалась до Нового року, співачка Оля Полякова підкорювала американську сцену. Та, окрім роботи, зірка встигла поніжитись на пляжі.

Всі представники шоу-бізнесу можуть тільки мріяти про відпочинок на новорічно-різдвяні свята. А от декому вдається поєднати роботу з курортними веселощами. До таких зірок належить Оля Полякова, яка позасмагала на березі Атлантичного океану. 

Читайте також: Оля Полякова засвітила ідеально стрункі ноги на звабливому фото: 18+

Артистка вирушила до Маямі, де дала концерт у новорічну ніч. А перед виступом запальна Оля Полякова позувала перед камерою у стильному суцільному купальнику на місцевому пляжі. Варто зазначити, що тренування зірки дуже дієві, адже у вбранні вона засвітила ідеально струнку фігуру.

З Новим роком! Сподіваюся, він буде для мене таким же успішним, диким і стрімким, багатим на події, перемоги і подорожі! Я люблю життя і впевнена, що це взаємно! Любіть, живіть, летіть!
– привітала прихильників Оля Полякова.

В Instagram-stories артистка показала ще кілька кадрів з Маямі. Зокрема, перед прихильниками Оля Полякова постала у смугастому купальнику та засвітила свою фігуру зблизька.

Оля Полякова в купальнику
Оля Полякова в купальнику / Instagram / @polyakovamusic

Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
сьогодні 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
Євгенія Мазур 1039
Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
сьогодні 16:27 Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
3849
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
1 січня 17:55 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 41142
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
1 січня 17:29 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
127770
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 484
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 2018 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 3020
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук