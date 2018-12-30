Оля Полякова поділилась гарячим знімком з Маямі

Поки вся Україна готувалась до Нового року, співачка Оля Полякова підкорювала американську сцену. Та, окрім роботи, зірка встигла поніжитись на пляжі.

Всі представники шоу-бізнесу можуть тільки мріяти про відпочинок на новорічно-різдвяні свята. А от декому вдається поєднати роботу з курортними веселощами. До таких зірок належить Оля Полякова, яка позасмагала на березі Атлантичного океану.

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Артистка вирушила до Маямі, де дала концерт у новорічну ніч. А перед виступом запальна Оля Полякова позувала перед камерою у стильному суцільному купальнику на місцевому пляжі. Варто зазначити, що тренування зірки дуже дієві, адже у вбранні вона засвітила ідеально струнку фігуру.

З Новим роком! Сподіваюся, він буде для мене таким же успішним, диким і стрімким, багатим на події, перемоги і подорожі! Я люблю життя і впевнена, що це взаємно! Любіть, живіть, летіть!

– привітала прихильників Оля Полякова.

В Instagram-stories артистка показала ще кілька кадрів з Маямі. Зокрема, перед прихильниками Оля Полякова постала у смугастому купальнику та засвітила свою фігуру зблизька.



Оля Полякова в купальнику / Instagram / @polyakovamusic