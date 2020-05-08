Оля Полякова поділилася подробицями стосунків з чоловіком: Живемо один з одним за гроші

Популярна українська виконавиця Оля Полякова ділиться подробицями стосунків з чоловіком, бізнесменом Вадимом. Артистка розповіла, які взаємини панують у її сім'ї.

Оля та Вадим перебувають у шлюбі вже більш, ніж 15 років. Вони виховують двох доньок – Марію та Алісу. Пара щаслива, між ними панує довіра, взаєморозуміння та любов. Закохані постійно підтримують один одного. Днями Полякова провела прямий ефір на особистій сторінці в інстаграмі, під час якого зіграла в гру "Правда чи дія" з Владом Ямою та поділилася цікавими подробицями з особистого життя.

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Влад запитав Олю, чи може вона дати пораду іншим дівчатам: потрібно виходити заміж по любові чи за розрахунком. Артистка зазначила, що з обраною людиною потрібно буде жити і, якщо ви до неї нічого не відчуваєте, то ніяких грошей потім не захочеться.

Я б сказала, що потрібно виходити по любові до грошей, їх ви ніколи не розлюбите,

– жартома сказала Оля.

За словами співачки, у її житті сталася кричуща ситуація.

У мого чоловіка закінчилися гроші. Зараз ми живемо конкретно по любові. Раніше я його любила за гроші, а тепер він мене. Тому ось так один із одним за гроші і живемо все життя,

– сміючись, пояснила знаменитість.

Нагадаємо, багато років Вадим Поляков був опорою в житті та творчості для своєї дружини. Він підтримував її не лише морально, а й фінансово. Проте був час, коли чоловік потрапив у складне фінансове становище і годувальницею сім'ї стала Оля. Оскільки артистка постійно перебувала на гастролях та займалася розвитком кар'єри, то вдома бувала рідко. Більше часу дітям приділяв Вадим. Стосунки Олі та її обранця стають все міцнішими. Він постійно підтримує кохану, завжди на її стороні.