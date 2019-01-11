Оля Полякова похизувалась результатами схуднення своєї доньки: пікантні фото

Як виглядати розкішно та підтримувати своє тіло у формі, чудово знає співачка Оля Полякова. Але і її старша донька Марія перейняла від зіркової матусі секрети схуднення.

Українська співачка Оля Полякова після новорічних виступів у Маямі вирушила до екзотичного Таїланду. Навіть на відпочинку зірка не забула про свій блог, де опублікувала кілька спекотних фото. Зокрема, артистка показала, як змінилась фігура її старшої доньки Марії. Дівчинка всього за кілька місяців помітно схудла та очистила шкіру обличчя. Оля Полякова відверто поділилась секретами успіху своєї доньки.

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Ось так працює спорт і правильне харчування, а не відмовки – я ще дитина, я після пологів, у мене зима, депресія, гормони, немає сили волі! Ця дівчинка – герой. Вона сама прийняла це рішення і ось результат: 4 місяці, відмова від солодкого, мучного, шоколаду, фаст-фуда, кока-коли! І бонус – чистісінька шкіра обличчя (були вугрі),

– зізналась Оля Полякова.

Окрім цього, зірка додала, що раз на два дні її донька відвідує заняття pole dance: 13-річна Марія Полякова вивчає танці з гімнастичними вправами на пілоні.

Під час схуднення Оля Полякова підтримувала свою доньку. За словами артистки, вона теж сиділа на дієті та займалась спортом. Відтак зірка втратила кілька кілограмів.

"Я її підтримала, і теж сиділа на дієті, щоб не їсти при ній. Мій результат – 5 кілограмів, її – 7!" – додала Оля Полякова.

До слова, вкінці серпня 2018 року Оля Полякова опублікувала пляжне фото з донькою Марією. Хейтери одразу ж засипали сторінку зірки гнівними повідомленнями та критикою щодо фігури дівчинки-підлітка. За словами Олі Полякової, це теж було чудовим стимулом для школярки, аби вона зайнялась своєю фігурою. Однак зірка не тиснула на дівчинку, давши їй змогу самостійно прийняти рішення.