Оля Полякова похизувалась творчими досягненнями доньки: відео

Українська співачка Оля Полякова не перестає дивувати прихильників. Цього разу зірка опублікувала чарівне відео зі своєю старшою донькою Марією.

У зірковій родині Олі Полякової завжди панує творча атмосфера. Це артистка довела, показавши один з талантів своєї старшої доньки Марії. 13-річна дівчинка майстерно грала на синтезаторі та чуттєво співала пісню Христини Соловій "Тримай". В цей час Оля Полякова знімала все на відео.

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"Моя", – з гордістю написала співачка в мережі.

Варто зазначити, що донька Олі Полякової часто наслідує свою зіркову маму. Дівчинка вже цікавиться світським життям та бере участь у стильних фотосесіях. Зокрема, у вересні фото Марії Полякової з'явилось на обкладинці підліткового журналу "Юна леді". Відтак у мережі припустили, що донька запальної "Супербілявки" може повторити успіх мами та стати артисткою.