Оля Полякова похизувалася природною красою: як виглядає співачка без макіяжу

Знаменита українська виконавиця та акторка Оля Полякова поділилася з шанувальниками черговими фотографіями. Цього разу вона позує без макіяжу на фоні Ейфелевої вежі.

Оля Полякова відома, як епатажна особистість, яка не боїться оприлюднювати пікантні знімки та зніматися в еротичних сценах. Днями на своїй сторінці в інстаграмі артистка поширила фото, на яких продемонструвала свою красу в Парижі.

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Українська зірка відправилася на відпочинок у столицю Франції. Співачка опублікувала світлини, де зображена на фоні Ейфелевої вежі без макіяжу.

Для прогулянки французьким містом, Оля обрала джинси чорного кольору, светр з візерунком та бежеву екошубу. Таке вбрання поєднала з чорним взуттям. Серед аксесуарів у неї була маленька чорна сумочка. Волосся білявка розпустила.

Найбільшу увагу привертає обличчі Полякової, на якому немає макіяжу. Жінка показала свою природну красу, чим викликала захоплення у прихильників.



Оля Полякова в Парижі без макіяжу / Instagram / @polyakovamusic