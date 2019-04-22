Оля Полякова показала курйозне відео зі своїми доньками

Співачка Оля Полякова полюбляє ділитись з прихильниками не тільки ідеальними знімками, але й курйозними кадрами із буднів. Так, на її сторінці в Instagram з'явився ролик, на якому видно розваги її двох доньок.

Оля Полякова поділилась із прихильниками кумедним відео зі свого маєтку в Києві. У ролику співачка показала, як її доньки та похресниця Ліза проводять вільний час разом.

Читайте також: Ввімкніть мозок, – відома модель розкритикувала Олю Полякову за підтримку Зеленського

Дівчата влаштували собі імпровізовану піжамну вечірку в рожевому кольорі. Старша донька Олі Полякової, Марія, вкотре похизувалась грою на піаніно, а от молодша Аліса показала кумедні танці під музику в стилі зомбі. Співачка, яка спостерігала за розвагами, не стримувала свого сміху.

Це рожева піжамна вечірка, – прокоментувала Оля Полякова.

На відміну від інших українських зірок, Оля Полякова не має наміру приховувати своїх нащадків від ЗМІ та прихильників. Тому зірка активно ділиться у мережі кадрами з доньками. Окрім цього, артистка завжди демонструє злагоду у стосунках з Марією Поляковою та підтримує школярку у розвитку її блогу та модельної кар'єри.