Оля Полякова показала курйозне відео зі своїми доньками

1017
Оля Полякова з донькою
Оля Полякова з донькою / Instagram / @polyakovamusic

Співачка Оля Полякова полюбляє ділитись з прихильниками не тільки ідеальними знімками, але й курйозними кадрами із буднів. Так, на її сторінці в Instagram з'явився ролик, на якому видно розваги її двох доньок.

Оля Полякова поділилась із прихильниками кумедним відео зі свого маєтку в Києві. У ролику співачка показала, як її доньки та похресниця Ліза проводять вільний час разом.

Читайте також: Ввімкніть мозок, – відома модель розкритикувала Олю Полякову за підтримку Зеленського

Дівчата влаштували собі імпровізовану піжамну вечірку в рожевому кольорі. Старша донька Олі Полякової, Марія, вкотре похизувалась грою на піаніно, а от молодша Аліса показала кумедні танці під музику в стилі зомбі. Співачка, яка спостерігала за розвагами, не стримувала свого сміху. 

Це рожева піжамна вечірка, – прокоментувала Оля Полякова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои девахи! @mashapolyakova @alice.polyakova @liza_sad_unicorn моя крестница

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

На відміну від інших українських зірок, Оля Полякова не має наміру приховувати своїх нащадків від ЗМІ та прихильників. Тому зірка активно ділиться у мережі кадрами з доньками. Окрім цього, артистка завжди демонструє злагоду у стосунках з Марією Поляковою та підтримує школярку у розвитку її блогу та модельної кар'єри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

 

blog_ava
У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
сьогодні
29350
Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Діти і неповнолітні Оля Полякова
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оксана Муха – переможець "Голосу країни-9": чи погоджуєтесь Ви з результатами фіналу
сьогодні 00:59 Оксана Муха – переможець "Голосу країни-9": чи погоджуєтесь Ви з результатами фіналу
1490
Оксана Муха – переможець шоу "Голос країни-9": біографія
сьогодні 00:31 Оксана Муха – переможець шоу "Голос країни-9": біографія
3664
Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
21 квітня 17:21 Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
1036
Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування
21 квітня 16:03 Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування
2060
Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата
21 квітня 15:01 Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата
Юлія Михайлова 6254
Новини
Більше новин
Залиште відгук