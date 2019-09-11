Оля Полякова показала обличчя свого чоловіка на архівному фото

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Оля Полякова показала фото чоловіка
Оля Полякова показала фото чоловіка / Instagram / @polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова залюбки веде публічне життя, розкриваючи секрети зі свого минулого та демонструючи чарівні фото з дітьми. Водночас артистка оберігає свого чоловіка-бізнесмена від зайвої уваги ЗМІ, тому вкрай рідко публікує їхні спільні знімки. Однак в особливе сімейне свято вона все ж зробила виняток.

На своїй офіційній сторінці в інстаграм Оля Полякова опублікувала архівне фото з коханим. У дописі зірка зізналась, що відзначає 15 років подружнього життя з Вадимом Поляковим. Окрім цього, артистка розповіла, якими рисами характеру володіє її обранець та навіть відкрила секрет своєї міцної сім'ї. 

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15! Не можу повірити, що хтось мене витримав стільки часу! Це міг тільки ти! Терплячий, добрий, сильний, який підтримує, вірить в мене, в нас, в нашу сім'ю! Це ти мій тил, моя опора! Ти завжди на моїй стороні! Дякую за дітей, вони схожі на тебе і це прекрасно! Немає жодних секретів сімейного життя, крім любові, розуміння, і підтримки! Дякую!
– написала Оля Полякова. 

Оля Полякова показала свого чоловіка
Оля Полякова показала свого чоловіка / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Це не вперше Оля Полякова показує обличчя свого чоловіка. У 2015 році вона взяла участь у сімейній фотосесії, яку захотіла зробити у стилі італійської сім'ї. Знімки з'явились на сторінках журналу Viva та підкорили мережу. В інтерв'ю Оля Полякова зізналась, що познайомилась з чоловіком випадково. Її запросили виступити на "благодійному" вечорі, який насправді виявився днем народження Вадима. Коли чоловік дізнався про обман, вирішив особисто перепросити за витівку своїх друзів. 

Я приїхала на корабель і побачила цих на Бентлі "діток 30+ з кардіологічного центру". Я так розлютилася! Сіла в каюті і кажу: "Я не піду виступати, що це взагалі таке? Яка нахабність!" Вадим дуже здивувався, дізнавшись про "благодійність", тут же розрахувався за "подарунок" друзів. Мій настрій покращився, і я з усмішкою пішла виступати. І далі – відкрита тераса, захід, дощ,
– згадувала Оля Полякова. 

Оля Полякова з чоловіком та доньками
Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: Viva

Тривалий час пара просто підтримувала дружні стосунки, а згодом почала зустрічатись. Оля Полякова та Вадим одружились у 2004 році. За час подружнього життя у пари народились дві доньки – Марія та Аліса. В одному з інтерв'ю Оля Полякова зізналась, що вона не частий гість у приватній школі, де навчаються її нащадки. Цими питаннями займається бізнесмен Вадим Поляков.

Проживає подружжя у розкішному маєтку на Київщині. Артистка неодноразово публікувала кадри зі свого помешкання, показуючи стильний інтер'єр та чимале подвір'я з соснами.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Оля Полякова
Джерело: LifeStyle 24
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