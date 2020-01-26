Оля Полякова показала пляжні фото з доньками та поскаржилася на зіпсований відпочинок

Впродовж тижня головна білявка українського шоу-бізнесу ніжилася під сонцем у Мексиці. Компанію на курорті після туру Америкою їй склали доньки Маша та Аліса. Незважаючи на численні життєрадісні світлини, співачка зізналася, що їхній відпочинок був далеким від ідеального.

Популярна українська співачка успішно завершила перші гастролі "Королева ночі" по Америці та Канаді, виступивши в Маямі, Торонто, Чикаго та Нью-Йорку. Концертні шоу зібрали повні зали прихильників творчості Олі Полякової. Після виснижливих перельотів та щільного графіку зірка вирішила взяти тижневу відпустку, аби сповна насолодитися сонячною Мексикою.

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На сторінці знаменитості в інстаграмі часто з'являлися відверті кадри з узбережжя Карибського моря. Вона не втрачала жодної нагоди похизуватися підтягнутим тілом, публікуючи світлини в особистому профілі.

Проте, судячи зі слів виконавиці, їхній відпочинок з доньками добігає кінця. З нагоди повернення на Батьківщину Оля Полякова вирішила підсумувати те, як провела зимові канікули. Як виявилося, зірку влаштувало далеко не все на розкішному курорті, але вона пообіцяла повернутися знову, аби побачити країну краще.

Ну, до побачення, Мексика! Це було, чесно кажучи, незрозуміло... Не той готель, не той вид відпочинку (для нас), але з враженнями. Щоб зрозуміти цю країну, нам потрібно приїхати ще раз,

– зізналася співачка.

Фінальний допис з Мексики Оля Полякова доповнила спокусливими кадрами зі старшою донькою Машею. На світлинах вони постали у family look, обравши купальники насиченого зеленого та яскравого жовтого кольорів. Пляжний образ доповнили масивними окулярами.

Варто відзначити, що 14-річна Марія успадкувала від довгоногої матусі чудову фігуру, яку сміливо демонструє на сторінках свого інстаграму. Пропонуємо переглянути, як пройшов мексиканський відпочиною Олі Полякової з доньками.



Оля Полякова з донькою Машею в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова з донькою Машею в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова з донькою Машею в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic Оля Полякова з донькою Машею в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic





Оля Полякова на відпочинку в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic Оля Полякова на відпочинку в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на відпочинку в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic