Оля Полякова представила хіт-трек літа "Звонила"
Українська співачка Оля Полякова представила літній хіт-трек "Звонила" з альбому "Королева ночі" у новому аранжуванні.
Трек з'явився у середу, 26 червня, на офіційному You-Tube-каналі Полякової. Протягом одного дня композиція набрала понад 30 тисяч переглядів та десятки позитивних коментарів від шанувальників.
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Вперше пісня "Звонила" прозвучала трохи більше півроку тому під час гранд-шоу "Королева ночі" в столичному Палаці спорту. Після цього отримала безліч варіацій: від концертної версії до більш лайтових варіантів.
Сингл "Звонила" – це мікс легкого тексту і глибокої смислової драми, характерної лірики Полякової більш пізнього періоду і музичній стилістиці 90-х, якою співачка залишається вірна протягом декількох років.
Оля Полякова / Фото: прес-служба