Оля Полякова представила хіт-трек літа "Звонила"

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Оля Полякова
Оля Полякова / Прес-служба

Українська співачка Оля Полякова представила літній хіт-трек "Звонила" з альбому "Королева ночі" у новому аранжуванні.

Трек з'явився у середу, 26 червня, на офіційному You-Tube-каналі Полякової. Протягом одного дня композиція набрала понад 30 тисяч переглядів та десятки позитивних коментарів від шанувальників.

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Вперше пісня "Звонила" прозвучала трохи більше півроку тому під час гранд-шоу "Королева ночі" в столичному Палаці спорту. Після цього отримала безліч варіацій: від концертної версії до більш лайтових варіантів.

Оля Полякова — Звонила: дивіться lyric-відео

Сингл "Звонила" – це мікс легкого тексту і глибокої смислової драми, характерної лірики Полякової більш пізнього періоду і музичній стилістиці 90-х, якою співачка залишається вірна протягом декількох років.

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Оля Полякова / Фото: прес-служба

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Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова
Джерело: LifeStyle 24
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