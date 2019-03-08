Оля Полякова презентувала новий кліп з курйозним сюжетом: відео

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Оля Полякова презентувалал кліп до пісні "Лед тронулся"
Оля Полякова презентувалал кліп до пісні "Лед тронулся" / Instagram / @polyakovamusic

"Супербілявка" українського шоу-бізнесу Оля Полякова на Міжнародний жіночий день презентувала нову відеороботу "Лед тронулся". У ролику артистка постала на ковзанах та в приталених лосинах.

Оля Полякова презентувала відео до четвертого сингла з альбому "Королева ночі". Вперше трек "Лед тронулся" зазвучав під час грандіозного турне співачки містами України. А вже 8 березня артистка показала ефектний кліп на цю пісню. 

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За екранізацію пісні "супербілявки" взявся знаменитий режисер Алан Бадоєв, відомий своїми епатажними ідеями та роботами. Кліпмейкер, який і раніше співпрацював з норовливою Олею Поляковою, поставив артистку на ковзани та придумав для неї відео в жанрі музичної комедії. 

У кліпі "Лед тронулся" співачка стала зіркою фігурного катання, яка взяла участь у постановці разом із дворазовим чемпіоном світу в одиночному катанні Дмитром Дмитренком. До зйомок ефектного ролика Оля Полякова тренувалась упродовж 2 місяців. Окрім цього, однією з героїнь відео стала молодша донька співачки Аліса, а сам ролик був присвячений всім дітям. 

"Кліп "Лед тронулся" буде присвячений дітям! Часто у гонитві за успіхом і визнанням ми забуваємо про тих, заради кого живемо і працюємо – про наших дітей. Ми прагнемо зайняти високий статус у суспільстві, професії, а приділити трохи уваги дитині нам іноді бракує часу. Але ж тільки для них ми, незважаючи на всі наші помилки і поразки, – найкращі, найважливіші, найголовніші люди. Тільки для них ми справжні королі і королеви", – раніше анонсувала Оля Полякова. 

Новий кліп Олі Полякової на пісню "Лед тронулся": дивіться відео

 

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Теги: Новини України Музика Оля Полякова LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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