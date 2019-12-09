Оля Полякова розповіла, чи у неї ревнивий чоловік

Найзвабливіша білявка в українському шоу-бізнесі Оля Полякова зізналася, що її чоловік Вадим, з яким вона перебуває у шлюбі протягом 15 років, може ревнувати дружину лише до її смартфона.

Про це Полякова розповіла в інтерв'ю виданню Viva. За її словами, можуть ревнувати лише невпевнені у собі чоловіки, а Вадим цілком довіряє коханій.

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Ревнують тільки невпевнені в собі чоловіки, а мій чоловік дуже сильний альфа-самець і досяг чималих висот в житті. У нього немає ні найменшої причини мене до кого-небудь ревнувати, якщо тільки це не мій смартфон,

– пояснила співачка.

Також артистка згадала своє весілля у 2004 році, на якому був "Едемський сад, Бог, Люцифер, ангели, торт у вигляді яблука, дерева-спокусники".

"Було круто! Я щаслива, що в моєму житті була така весілля, є що згадати. Єдиний мій промах – у мене було персикове плаття від Юдашкіна, яке коштувало диких грошей, і не було фати", – розповіла співачка.

Також Оля Полякова зізналася, що вважає традицію – влаштовувати повторну весільну церемонію через декілька років шлюбу – нісенітницею. На думку зірки, весілля має бути одне і запам'ятатися на все життя.

Як Оля Полякова зустріла своє кохання?

Майбутнє подружжя познайомилося на початку 2000-х років. Тоді співачку запросили виступити на корпоративі, приуроченому до дня народження Вадима. Як з'ясувалося, співачку, яка тільки пробивала собі шлях до першого ешелону українського шоу-бізнесу, не попередили, що вона буде виступати перед бізнес-елітою. Це мав бути благодійний виступ для хворих дітей. Але коли ситуація з'ясувалася, іменинник пообіцяв віддячити гонораром. Це була закрита вечірка і знайомство, яке перевернуло життя виконавиці з ніг на голову.