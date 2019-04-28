Оля Полякова розповіла про нетипову травму дитинства

Українська співачка Оля Полякова наразі активно розвиває свою вокальну кар'єру. Артистка гастролює містами України із чималими концертами та з легкістю збирає стадіони прихильників. Однак до цієї слави Оля Полякова наполегливо йшла та інколи мала травми через посилені репетиції.

Як повідомляє "Сегодня", Оля Полякова ще в підлітковому віці мріяла стати співачкою. Школяркою артистка активно вчилась грати на фортепіано та проводила чимало часу, опановуючи інструмент. Проте одного разу захоплення зірки обернулось травмою.

Читайте також: Оля Полякова показала курйозне відео зі своїми доньками

"Я грала по 5 – 6 годин на день, і одного разу просто "переграла руку". Є така професійна травма у музикантів, які довго грають. Бракує рідини, і... словом, довелося потім гіпсували руку і ходити так", – розповіла під час випуску "Дивовижні люди" Оля Полякова.

Про своє вміння артитка не забула, тому на концертах радує прихильників неймовірною грою на фортепіано.

Ймовірно, зіркова мама генетично передала любов до фортепіано своїй старшій доньці. У мережі Оля Полякова неодноразово хизувалась, як її Марія грає на інструменті та відтворює досить складні мелодії.