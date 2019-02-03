Оля Полякова у червоному похизувалася стрункими ногами: гарячі фото

Українська співачка Оля Полякова заінтригувала шанувальників у соціальних мережах новими звабливими образами.

Нові фото Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках Полякова позує на знімальному майданчику шоу "Дивовижні люди". Українська співачка часто експериментує з відвертим стилем і підготувала черговий, далеко не скромний, образ.

Зірка приміряла звабливе червоне плаття, яке доповнила такого ж кольору босоніжками з еко-хутром і яскравою помадою.

У підписі до знімка знаменитість поцікавилася у підписників, чи подобається її образ. Багато шанувальників назвали Олю звабливою і красивою на нових знімках, однак знайшлися і ті, хто порівняв її з лялькою Барбі і назвав неприродною.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic