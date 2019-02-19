Оля Полякова у приталеному костюмі та ковзанах анонсувала новий кліп: ефектне фото

588
Оля Полякова анонсувала кліп до пісні "Лед тронулся"
Оля Полякова анонсувала кліп до пісні "Лед тронулся" / Instagram / @polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова продовжує дивувати своїх прихильників. Зірка вбрала приталений костюм та ковзани. В такому незвичному образі Оля Полякова анонсувала вихід нового кліпу "Лед тронулся".

"Супер-білявка" українського шоу-бізнесу має чи не найпопулярніший блог в країні. За її життям стежать понад 1,5 мільйона людей, відтак щодня на Instagram-сторінці Олі Полякової з'являються нові ефектні кадри. 

Читайте також: Оля Полякова побачила плагіат у кліпі Світлани Лободи: фотофакт

У вівторок, 19 лютого, зірка вирішила зробити анонс нового кліпу на пісню "Лед тронулся". Однак до такої реклами Оля Полякова підійшла з креативом. Співачка опублікувала фото, засвітивши ідеальну струнку фігуру у спортивному костюмі. Незвичний look вона доповнила ковзанами. Позувала Оля Полякова на фоні комірок для зберігання речей, що додало переконливості її спортивному образу. 

Ймовірно, ефектний кадр Оля Полякова зробила на знімальному майданчику кліпу. Зірка зізналась, що новий ролик хоче присвятити дітям. Артистка пояснила таку присвяту філософськими роздумами.

"Кліп "Лед тронулся" буде присвячений дітям! Часто у гонитві за успіхом і визнанням ми забуваємо про тих, заради кого живемо і працюємо – про наших дітей. Ми прагнемо зайняти високий статус у суспільстві, професії, а приділити трохи уваги дитині нам іноді бракує часу. Але ж тільки для них ми, незважаючи на всі наші помилки і поразки, – найкращі, найважливіші, найголовніші люди. Тільки для них ми справжні королі і королеви", – зазначила Оля Полякова. 

Читайте також: Оля Полякова у червоному похизувалася стрункими ногами: гарячі фото

Пісня "Лед тронулся" співачка презентувала у лютому 2019 року. Прем'єра треку відбулась під час серії грандіозних концертів Олі Полякової "Королева ночі".

Слухайте пісню Олі Полякової "Лед тронулся": lyric-відео

 

blog_ava
Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
сьогодні
1930
Теги: Новини України LifeStyle Оля Полякова Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
сьогодні 15:00 Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
210
Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
сьогодні 13:54 Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
1929
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
18 лютого 18:59 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
582
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
18 лютого 18:05 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
342
Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
18 лютого 16:24 Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
1856
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
18 лютого 16:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 2390
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук