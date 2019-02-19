Оля Полякова у приталеному костюмі та ковзанах анонсувала новий кліп: ефектне фото

Українська співачка Оля Полякова продовжує дивувати своїх прихильників. Зірка вбрала приталений костюм та ковзани. В такому незвичному образі Оля Полякова анонсувала вихід нового кліпу "Лед тронулся".

"Супер-білявка" українського шоу-бізнесу має чи не найпопулярніший блог в країні. За її життям стежать понад 1,5 мільйона людей, відтак щодня на Instagram-сторінці Олі Полякової з'являються нові ефектні кадри.

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У вівторок, 19 лютого, зірка вирішила зробити анонс нового кліпу на пісню "Лед тронулся". Однак до такої реклами Оля Полякова підійшла з креативом. Співачка опублікувала фото, засвітивши ідеальну струнку фігуру у спортивному костюмі. Незвичний look вона доповнила ковзанами. Позувала Оля Полякова на фоні комірок для зберігання речей, що додало переконливості її спортивному образу.

Ймовірно, ефектний кадр Оля Полякова зробила на знімальному майданчику кліпу. Зірка зізналась, що новий ролик хоче присвятити дітям. Артистка пояснила таку присвяту філософськими роздумами.

"Кліп "Лед тронулся" буде присвячений дітям! Часто у гонитві за успіхом і визнанням ми забуваємо про тих, заради кого живемо і працюємо – про наших дітей. Ми прагнемо зайняти високий статус у суспільстві, професії, а приділити трохи уваги дитині нам іноді бракує часу. Але ж тільки для них ми, незважаючи на всі наші помилки і поразки, – найкращі, найважливіші, найголовніші люди. Тільки для них ми справжні королі і королеви", – зазначила Оля Полякова.

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Пісня "Лед тронулся" співачка презентувала у лютому 2019 року. Прем'єра треку відбулась під час серії грандіозних концертів Олі Полякової "Королева ночі".

Слухайте пісню Олі Полякової "Лед тронулся": lyric-відео