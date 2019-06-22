Дочка Олі Полякової розпочинає модельну кар'єру: фото

Українська співачка Оля Полякова відправила дочку Машу у свій перший модельний табір під керівництвом супермоделі та журі реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Алли Костромічової.

Про це Полякова повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка опублікувала фото з бориспільського аеропорту, на якому вона позує зі старшою дитиною Машою, молодшою дочкою Алісою та Аллою Костромічовою.

Маша летить у свій перший модельний табір... Доця, будь розумницею, не згори – використовуй крем, розчісуй волосся і будь хорошою дівчинкою. Люблю,

– додала у підписі співачка.

Для перельоту Маша та Алла підібрали схожі та зручні "луки", які складалися з білих кросівок, штанів нюдового кольору і футболок.

"Дякую, рідна, за довіру", – відповіла Костромічова у коментарях Олі.