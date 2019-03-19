Оля Полякова виконала свій хіт оперним голосом: приголомшливе відео

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Популярна співачка Оля Полякова вразила мережу: артистка заспівала свій хіт "Шлёпки" оперним голосом. Зробила вона під час розважального шоу, здивувавши всіх глядачів як в студії, так і в YouTube.

В Україні стартував розважальний проект "Дивовижні люди", однією з експертів якого є "супербілявка" Оля Полякова. На шоу зірка активно бере участь в обговоренні та навіть демонструє свої вокальні можливості. 

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Днями у мережі з'явився фрагмент нового випуску проекту, де Оля Полякова виконала свій запальний хіт "Шлёпки". Показати свої вокальні дані вона вирішила після того, як 12-річний українець зізнався, що вміє визначати назви оперних творів без звуку. Артистка обрала незвичну версію треку, щоб на власні очі побачити талант школяра. 

Своїм вокалом Оля Полякова вразила всіх глядачів, які вибухнули оваціями після завершення композиції. Не менший захват викликав і талант українського школяра, який без зайвих зусиль дав відповіді на всі питання. Відтак 12-річний Олег Оливко став переможцем 4 випуску шоу. 

Як Оля Полякова переспівала свій трек "Шлёпки" оперним вокалом: дивіться відео

А ось так хіт "Шлёпки" звучить на всіх телеканалах: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оля Полякова Музика
Джерело: LifeStyle 24
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