Оля Полякова йде в політику: що буде з вокальною кар'єрою артистки

Популярна співачка Оля Полякова за час своєї вокальної кар'єри вже встигла отримати прихильність сотень тисяч меломанів та статус секс-символа українського шоу-бізнесу. Отриманий успіх артистка не планує втрачати та навіть після зайняття крісла у Верховній Раді продовжить виступати.

Про це вона розповіла у коментарі газеті "Сегодня". Оля Полякова переконала, що виступами не порушить закон, адже це не є бізнес, а творчість.

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За законами України, творча діяльність в нашій країні в цьому випадку не забороняється. Це ж не бізнес. Більш того: моя місія, як і раніше, – дарувати людям гарний настрій за допомогою свого співу. І це я собі не придумала. Я ж бачу своїми очима, як ощасливлюю людей на концертах,

– заявила Оля Полякова.

Окрім цього, артистка вкотре прокоментувала напади хейтерів. Оля Полякова зізналась, що з 29 травня, коли вона оголосила про створення першої жіночої партії, у мережі посипалась не тільки критика, але й чимала підтримка.

"Коли я оголосила про своє бажання створити партію, я отримала колосальну підтримку! За добу мені прийшло 2,5 тисячі особистих повідомлень, і в половині з них було побажання, щоб я не покидала сцену. Тому кажу з усією впевненістю: "Співати я не перестану". Але дивитися на те, що відбувається в моїй країні, і відмовчуватися я теж не збираюся!" – додала вона.

Як відомо, Оля Полякова вирішила, що хоче йти в політику. Таке рішення співачка прийняла виважено, адже переконана: українській Верховній Раді бракує жіночої політичної сили. Оля Полякова має намір вперше в історії нашої держави створити партію жінок та особисто підбере її склад. Водночас співачка заявляє, що тільки українки можуть вирішити проблеми економіки, сирітства, медицини, освіти.

Моя партія буде займатися проблемами здоров'я, сирітства – тим, чим мужчини не хочуть займатися. У них купа інших справ, вони там про газ, вугілля думають, що куди продати. А хто буде думати про наших дітей? – пояснила Оля Полякова.

Окрім неї, чимало вітчизняних зірок планують бало туватись у Верховну Раду. Зокрема, Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Віктор Павлік, Анастасія Приходько.