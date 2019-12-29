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Оля Полякова запропонувала Насті Каменських заспівати в дуеті

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Настя Каменських може заспівати в дуеті з Олею Поляковою / LifeStyle 24

У 2019 році в Україні було чимало цікавих творчих колаборацій артистів. Юлія Саніна і Тіна Кароль, Джамала і Alyona Alyona, Тіна Кароль і Дан Балан, Потап і Олег Винник – це далеко не весь список співаків, які погодились на дуетні композиції. Однак до них невдовзі можуть долучитись і Оля Полякова з Настею Каменських.

Несподівану пропозицію Оля Полякова зробила під час останнього ефіру шоу "Х-фактор". Ймовірно, так артистка захотіла спростувати всі чутки про ворожнечу з колегою по розважальному проєкту Настею Каменських. Просто під час шоу Оля Полякова стала на одне коліно та запропонувала: "Заспівай зі мною дуетом, Настю! Ти згідна чи ні?" На це Каменських відповіла: "Ну, звичайно згідна, Олю". 

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Після такої витівки артисток у мережі заговорили про дует. Чимало прихильників зірок не приховували, що хотіли б почути пісню двох яскравих представниць українського шоу-бізнесу. Водночас інші користувачі мережі припускають, що це своєрідна провокація від Олі Полякової, яку можна помітити і в назві запропонованого треку "Дівчата за 30". Саме таку композицію, за словами "Королеви ночі", їй написав чоловік Каменських Потап. 

Цікаво, що під час зйомок "Х-фактору" глядачі могли побачити особливу конкуренцію між Настею Каменських та Олею Поляковою. Зокрема, коли NK виборола перемогу в номінації "Найкраща співачка" M1 Music Awards, то Супербілявка українського шоу-бізу заявила, що це тільки тому, що її не було в списку номінантів. Окрім цього, артистка неодноразово порівнювала свої образи з Настею Каменських на "Х-факторі".

Раніше співачки намагались розвіяти міфи про їхню ворожнечу. Оля Полякова та Настя Каменських в знак примирення поцілувались в прямому ефірі проєкту на бекстейджі. Досить пікантне фото одразу ж поширили в інстаграмі. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Музика Настя Каменських Оля Полякова
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