Оля Полякова засвітила ідеально стрункі ноги на звабливому фото: 18+

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Оля Полякова показала стрункі ноги
Оля Полякова показала стрункі ноги / Instagram / @polyakovamusic

Співачка Оля Полякова здивувала своїх прихильників гарячим фото. Перед камерою Оля Полякова позувала у прозорих колготках, що виглядало дуже сексуально.

Оля Полякова може похизуватись стрункою та ідеальною фігурою, тому не соромиться демонструвати своє тіло у досить провокативних образах. Цього разу артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, який встиг розбурхати мережу. 

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Перед прихильниками зірка постала у чорних тоненьких колготах та білому топі з рукавами. Сексапільний look Оля Полякова доповнила кепі в стилі моряків та взуттям на підборах. Співачка позувала на кріслі, граційно випрямивши спину. Виглядала Оля Полякова розкішно та сексуально, засвітивши розкішні ноги та струнку талію.  

Варто зазначити, що таким пікантним фото Оля Полякова анонсувала співпрацю з брендом колготок. На запитання представника фірми співачка відповіла, що цей елемент гардеробу жінка завжди використовує. Та інколи навіть не за призначенням. 

"Я без колготок не живу. Я в них варю яйця на Великдень, упаковую в них свої прекрасні ноги, прив'язую свого чоловіка, коли в нас є настрій. Колготки – на всі випадки життя: я в них ще зберігаю цибулю", – з гумором розповіла Оля Полякова. 

Окрім такого незвичного призначення колготок, Оля Полякова вміло їх підбирає до своїх звабливих сценічних образів. 

 

Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
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